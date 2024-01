Portal 64 è stato bloccato da Valve ma non dovete arrabbiarvi con loro, dice il creatore

Come vi abbiamo già segnalato, Valve ha bloccato vari progetti realizzati da dei fan compreso Portal 64, in pratica un "demake" del puzzle game in grado di girare su un vero hardware Nintendo 64. Ora, il creatore di tale gioco - James Lambert - sta dicendo ai propri fan di non essere arrabbiati con Valve.

In un video condiviso su YouTube, che trovate qui sotto, Lambert ha spiegato meglio il motivo per cui Valve, che di solito non mette i bastoni tra le ruote ai modder e ai creatori di giochi fan-made, ha intrapreso questa azione e ha detto di non essere del tutto sorpreso che le cose siano andate nel modo in cui sono andate.

"Valve mi ha chiesto di bloccare Portal 64 e non posso dire che non me lo aspettassi, visto che si tratta della loro IP su una console Nintendo", ha dichiarato. "Speravo di riuscire a portarlo a termine, ma non è una cosa inaspettata".

Lambert continua spiegando che Portal 64 è stato costruito utilizzando Libultra, l'SDK ufficiale usato per creare giochi per N64, e che una volta che il team legale di Valve ne è venuto a conoscenza, ha bloccato il progetto. "Sebbene io non sia un bersaglio abbastanza grande da essere perseguito da Nintendo, Valve lo è", afferma lo sviluppatore.