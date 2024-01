Team Fortress: Source 2 e Portal 64 bloccati da Valve, con lo zampino di Nintendo

Valve ha bloccato tramite DMCA Team Fortress: Source 2 e Portal 64 , due progetti amatoriali legati alle sue proprietà intellettuali. Si tratta di una situazione anomala, considerando la tolleranza dimostrata negli anni dalla casa di Dota 2 per i progetti nati dalla sua fanbase. Ad esempio viene in mente il caso Black Mesa , remake di Half-Life cui Valve non solo ha garantito l'esistenza, ma anche la vendita su Steam. Insomma, i DMCA te li aspetti da una Nintendo, non da Valve.

L'addio a Team Fortress: Source 2

Nel caso di Team Fortress: Source 2 oltretutto, lo sviluppo era già in stasi, con il team che ha raccontato: "Recentemente, discutendo internamente del futuro del progetto, siamo già giunti alla conclusione di interrompere lo sviluppo a causa dello stato attuale del codice, che non è più utilizzabile con i recenti cambiamenti apportati al motore s&box. In linea di massima ci eravamo già distaccati."

Quindi Team Fortress: Source 2 di suo era già in stallo. L'azione di Valve è stata quindi la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, ossia ha portato alla decisione finale del team di concludere il lavoro: "sembra che non vogliano che noi usiamo le loro IP."

Il caso di Portal 64, conversione di Portal per Nintendo 64, è invece leggermente diverso. Il team di sviluppo ha infatti raccontato di aver parlato con Valve, che gli ha chiesto di cancellare il progetto perché per svilupparlo sono necessarie delle librerie di proprietà della casa di Mario. Sostanzialmente pare che Valve non voglia avere grane in merito.

Proprio oggi Valve ha annunciato che ammetterà su Steam i giochi con contenuti creati tramite intelligenze artificiali generative, specificandolo però nelle pagine degli stessi.