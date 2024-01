Ayaneo Next Lite è il primo PC console portatile non di Valve con installato SteamOS

Con una mossa a sorpresa, Ayaneo ha annunciato il Next lite , un PC portatile stile Steam Deck che ha la particolarità di avere installato SteamOS , il sistema operativo di Valve basato su Linux. Si tratta del primo apparecchio del genere non di Valve con SteamOS.

Pochi dettagli

I PC simili console portatili sono un mercato in crescita

Purtroppo l'annuncio non riporta molti dettagli. Il Next Lite sarà dotato di uno schermo da 7" a 800p e di una batteria da 47Wh. Si tratta di caratteristiche simili a quelle del Next Pro, sempre di Ayaneo.

Mancano completamente le altre caratteristiche tecniche. Il Next Pro montava una CPU AMD Ryzen 7 5825U. Considerando i due anni sulle spalle, si spera che il Next Lite disponga di qualcosa di meglio, anche se va detto che Ayaneo non vuole spingersi troppo in alto con il prezzo. Considerando che il Next Pro costava più di mille dollari e che nel comunicato ufficiale si parla di abbassare le barriere d'ingresso, popolarizzando al contempo alcune delle caratteristiche principali dei portatili, potrebbe montare uno dei chip della serie 7040U più lenti.

A essere interessante è l'adozione di SteamOS, soluzione attualmente ottimale per questo tipo di periferiche, dato che Microsoft non ha ancora lanciato il suo Windows per portatili, probabilmente colta anch'essa alla sprovvista dal successo di Steam Deck.

Come tutti i prodotti di Ayaneo, anche il Next Lite sarà finanziato tramite crowd funding. Quindi non è detto nemmeno che arrivi sul mercato. Le prenotazioni partiranno dall'11 gennaio, anche se per ora non sono attive e non ci sono informazioni sul prezzo.