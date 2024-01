Morta Jennell Jaquays, storica game designer

La Jaquays era nota per il suo lavoro su Dark Tower e Caverns of Thracia, due moduli di Dungeons & Dragons, e per aver convertito Pac-Man e Donkey Kong per la console ColecoVision. In anni più recenti aveva lavorato alla serie Age of Empires, a Quake II e a Quake III Arena. Comunque sia il suo curriculum era decisamente molto ampio e vantava lavori per Epyx, Interplay Entertainment e Electronic Arts.

Con immensa tristezza diamo la notizia della morte di Jennell Jaquays all'eta di 67 anni, storica game designer affetta dalla sindrome di Guillain-Barré. Ad annunciarne il decesso è stata sua moglie Rebecca Heineman, altra figura nota dell'industria dei videogiochi che lavorò tra gli altri a The Bard's Tale III: Thief of Fate.

L'addio dell'industria

Il post con l'annuncio della morte di Jennell Jaquays

"Oggi, il cuore di Jennell si è fermato quattro volte", ha raccontato la Heineman nell'ultimo aggiornamento della campagna GoFundMe creata per contribuire alle spese mediche per laJaquays. "Non si è ripresa. Dovrò saldare i suoi debiti per le spese mediche e a organizzare i funerali. Sarò in lutto per un po'. Grazie per aver aiutato Jennell nel momento del bisogno."

Alla notizia della sua morte, molte figure storiche dell'industria dei videogiochi sono intervenute per commemorarla, come ad esempio Tom Hall, che l'aveva conosciuta negli anni di id Software: "Addio a Jennell Jaquays, veterana dello sviluppo dei videogiochi e della grafica. Grande persona e grande sviluppatrice. Ora la sua partner, Rebecca Heineman, è piena di debiti per le spese mediche. Se avete qualcosa da darle, aiutatela."

Il game designer Levi Combs ha invece scritto: "Riposa in pace, grande, fantastica e talentuosa Jennell Jaquays. Una persona estremamente coinvolgente e autrice di tanti bei momenti intorno al tavolo da gioco. Ci mancherai moltissimo." Combs l'ha poi ringraziata per tutto ciò che ha fatto.

Se volete contribuire a coprire le spese mediche di cui sopra, potete andare sulla pagina gofundme della Jaquays.