Unicorn Overlord: consigli utili per iniziare a giocare

Se avete letto la nostra recensione di Unicorn Overlord, allora saprete che l'ultima fatica targata Vanillaware è un GDR strategico sopraffino, impreziosito non solo dal look caratteristico della piccola compagnia di Osaka - che è diventata famosa, negli anni, per la sua direzione artistica grazie a giochi come Odin Sphere, Dragon's Crown e il più recente 13 Sentinels: Aegis Rim, solo per citarne alcuni - ma anche da un gameplay straordinariamente profondo e coinvolgente. È uno strategico tosto, che magari all'inizio può sembrare sufficientemente intuitivo, ma che col passare delle ore diventa sempre più complesso e stratificato. I nostri consigli per cominciare Unicorn Overlord potrebbero aiutarvi a iniziare meglio la riconquista di Fevrith e a pianificare le vostre tattiche quando il gioco si farà veramente duro.

Lasciate Josef a casa! Josef è il vostro mentore ma vi consigliamo di metterlo in panchina all'inizio del gioco Questo è il consiglio numero 1 che dobbiamo darvi, e siamo sicuri che i giocatori più navigati di Fire Emblem, avendo notato la discrepanza tra l'unità del vecchio cavaliere e quella del protagonista Alain, intuiranno subito che devono mettere Josef in panchina almeno per le prime ore di gioco. Josef, infatti, comincia il gioco a livello 20 e con un equipaggiamento nettamente superiore a quello di Alain e dei suoi primi compagni di avventura: è un'unità che fa da tutore e spiega le meccaniche di gioco e che effettivamente aiuta in combattimento, ma al contempo semplifica tantissimo le prime battaglie dato che può falciare i nemici in un attimo. Questo significa che ruba anche un sacco di punti esperienza utili alle altre unità, perciò non schieratela nelle prime ore a meno che non sia proprio necessario: potete cavarvela tranquillamente con le vostre unità di partenza, che saliranno più velocemente di livello.

Aumentare di livello La mappa di Fevrith è piena di nemici che gironzolano - almeno finché non li farete sparire conquistando le città e le fortezze nell'area - e che potete combattere all'infinito. Il problema è che non danno nessun punto esperienza: potrete aumentare di livello solo nelle missioni di combattimento vere e proprie, oppure consumando i Manuali militari che si ricevono come ricompensa, per esempio completando le Consegne. Il gioco è abbastanza bilanciato e difficilmente troverete missioni principali o secondarie fuori dalla vostra portata, ma può succedere di avere qualche unità di livello più basso che bisogna crescere, e quindi vi vengono incontro alcune soluzioni alternative. Selvie è una sciaman che sbloccherà per voi le Prove del Sigillo, un'ottima fonte di ESP In primo luogo, all'inizio del gioco potete fare girare il Portafortuna di Chloe, un accessorio in dotazione all'amica di Alain che aumenta l'ESP guadagnata del 30%. In seguito, potrete comprare un altro accessorio chiamato Uovo recluta che aumenta l'ESP del 100%. Alain conosce anche un'abilità Valore chiamata Ordine reale che aumenta l'ESP guadagnata da un'unità del 100% per una battaglia: consuma 3 punti Valore, quindi considerate bene quando impiegarla e su chi, ma il nostro consiglio, ovviamente, è usarla per dare il colpo di grazia a un leader di fine missione. Infine, sbloccando la sciamana Selvie potrete accedere alle Prove del Sigillo, missioni sparse per le mappe e a difficoltà crescente: la prima, per esempio, si trova a sudest di Cornia, vicino alla fortezza di Lonteria, ed è di livello 6. Cercate i glifi rotondi incisi sul terreno; ogni nuova Prova del Sigillo vi farà scontrare contro un esercito fantasma del livello corrispondente e potrete ripetere la missione tutte le volte che volete per racimolare punti ESP in abbondanza.

L'esplorazione prima di tutto Esplorando Fevrith riuscirete a sbloccare missioni, collezionabili e risorse Per il modo in cui è strutturato Unicorn Overlord, potreste essere tentati a seguire il percorso definito dalle missioni principali (e secondarie) ma in realtà dovreste approfittare dell'impostazione in stile open world per esplorare la mappa fin dove è possibile. Potete sempre aggirare i nemici o fuggire, e se anche doveste perdere in combattimento vi ritroverete spediti al punto di interesse sbloccato più vicino, quindi non c'è Game Over e potrete ritentare l'esplorazione subito. Quest'ultima ha diversi vantaggi importanti, non solo sotto forma di risorse da raccogliere (compresi i Frammenti Celesti, che vi permettono di sbloccare relativamente presto un'unità abbastanza potente, la Spada piumata Ochlys) ma anche di attività e contenuti opzionali. I più importanti sono sicuramente le missioni di liberazione, livelli piuttosto brevi che sbloccano cittadine e fortezze, sgombrando al contempo l'area dai nemici. Le fortezze permettono di assoldare nuove unità generiche o di espandere le formazioni, mentre le cittadine sono anche più importanti: sbloccano armieri e fornitori, tanto per cominciare, per migliorare l'equipaggiamento e l'inventario; poi, una volta completate le consegne iniziali, vi permettono di assegnare una guardia, un'unità qualsiasi - non fa alcuna differenza - che accumulerà risorse bonus nel tempo e che comparirà sulla mappa, permettendovi di fargli dei regali per aumentare il livello di rapporto. Esplorando la mappa, inoltre, potrete accedere alle missioni del mondo. Le summenzionate Prove dei Sigilli rientrano in questa categoria, ma anche le Storie nella pietra e i Cimiteri: per avviare e completare la maggior parte di queste missioni del mondo avrete bisogno di un personaggio specifico. Per esempio, senza Mordon o Kittra non potrete riparare il ponte per Gran Corrine e senza Sharon non potrete purificare i cimiteri. Le ricompense sono spesso ottime, quindi tenete gli occhi aperti ed esplorate ogni angolo di Fevrith, stando attenti alla prospettiva: ci sono anche passaggi segreti e collezionabili nascosti!

Mano alle condizioni Il gioco non vi spiega subito come cambiare le condizioni e influenzare il combattimento Il sistema di combattimento di Unicorn Overlord è tendenzialmente automatizzato: non potrete intervenire durante gli scontri tra le unità, che impiegano le loro abilità d'attacco e di difesa fino all'esaurimento di ogni singolo Punto Azione o Passivo (il che rende alcuni accessori, come il Ciondolo di Corniola e il Ciondolo di Lapislazzuli, particolarmente utili - e costosi - fin da subito). Quello che il gioco non vi dice subito, e di cui vi fa un tutorial solo dopo parecchie ore, è che potete impostare una serie di condizioni specifiche per ogni abilità nella schermata del personaggio, andando così a influenzare in anticipo i combattimenti. Conoscere subito questa dinamica di gioco farà un'enorme differenza sia in termini di risultati, sia per quanto riguarda l'aspetto più strategico del gameplay. Vi basterà aprire la schermata Dotazione di un personaggio nella Lista dei personaggi e scendere sotto l'Equipaggiamento, dove troverete la finestra Tattiche e l'elenco delle abilità che ha imparato aumentando di livello o che conosce grazie agli accessori equipaggiati. Potrete quindi cambiare l'ordine in base alla priorità che volete dare alle abilità (che sono divise in due categorie: quelle rosse per l'attacco, quelle celesti per la difesa) e poi impostare fino a due condizioni per ciascuna di esse, andando a selezionarle da un corposo elenco che vi consigliamo di studiare nel dettaglio. Una volta fatto ciò, sarebbe meglio provare le strategie che avete impostato, ed è esattamente per questo che esiste l'opzione Battaglia Simulata presso ogni fortezza: lì potrete inscenare dei combattimenti tra le vostre formazioni per sperimentare le strategie prima di prendere qualche batosta in una missione vera e propria.