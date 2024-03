Akka Arrh: un video presenta la versione PS VR2

Allucinazioni

Akka Arrh è un'esperienza arcade pura

Il gioco è composto da cinquanta livelli di difficoltà crescente. Il giocatore guida una torretta che deve abbattere gli sciami di nemici in avvicinamento, impedendogli di penetrare nel perimetro della sua base. Nel caso riescano, dovrà cacciarli in un combattimento ravvicinato.

Akka Arrh non è la prima volta di Jeff Minter con i visori VR. All'epoca del lancio di PS VR lancio una di quelle che viene considerate tra le esperienze più appaganti per il visore: Polybius, che di suo ha fatto il percorso contrario di Akka Arrh, ossia è stato lanciato in edizione flat in una fase successiva.