Star Wars: Battlefront Classic Collection, il trailer di lancio ci ricorda che l'uscita è vicina

Aspyr ha pubblicato il trailer di lancio di Star Wars: Battlefront Classic Collection in vista del debutto nei negozi, fissato per giovedì 14 marzo 2024 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Tornano due grandi classici

Per chi non lo sapesse, la Star Wars: Battlefront Classic Collection include i primi due giochi della serie accompagnate da tutte le mappe e i personaggi originali, con annessi alcuni extra, come Kit Fisto e il palazzo di Jabba the Hut.

Saranno presenti la Campagna e Conquista Galattica, il multiplayer online fino a 64 giocatori con tutte le modalità classiche e una versione estesa di Hero Assault, che mette i giocatori nei panni di eroi e antagonisti, inclusi Luke Skywalker e Darth Vader.