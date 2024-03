Outcast: A New Beginning, un trailer approfondisce il gameplay del gioco

THQ Nordic ha pubblicato un nuovo trailer di Outcast: A New Beginning per illustrare nel dettaglio il gameplay del gioco. A parlare di Adelpha, in mondo in cui è ambientata la nuova avventura di Cutter Slade, e dei suoi segreti è il game director Pablo Coma.

Come si gioca?

Coma inizia parlando della filosofia dell'open world di Outcast: A New Beginning. Sostanzialmente, dopo il tutorial il giocatore sarà libero di andare dove vuole, visitando anche le più remote regioni del mondo di gioco.

Il modello seguito è quello di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ossia provare a dare al giocatore un senso di liberta assoluto, in particolare con lo sblocco di nuovi poteri per il jetpack, che ampliano enormemente il sistema di movimento.

Comunque sia, nel corso dell'avventura Slade potrà parlare con gli abitanti di Adelpha, svolgere quest per loro così da aiutare i sette villaggi in cui sono distribuiti, andare alla ricerca di attività secondarie e quant'altro.

Per il resto vi ricordiamo che Outcast: A New Beginning sarà disponibile a partire dal 15 marzo 2024 su PC, Xbox Series X/S e PS5.