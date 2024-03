Gears Of War, Cliff Bleszinski vorrebbe vedere la serie su PS5

Cliff Bleszinski, l'autore della trilogia originale di Gears of War, vorrebbe vedere la serie arrivare su PS5. La sua opinione è arrivata a commento delle voci che vogliono effettivamente alcune grosse serie di Microsoft in procinto di essere pubblicate sulla piattaforma di Sony.

Parlando in un'intervista concessa a GameRant, Bleszinski ha citato prima Ronald Reagan, affermando "Signor Gorbachev, abbatta quel muro!" per poi spiegare: "Credo che sia ciò che sta per fare Phil Spencer. Sta passando al modello Netflix. Tutto è iniziato con Xbox Game Pass e poi, come Netflix, hanno capito di dover essere su ogni apparecchio. La gente ha scherzato su Gears of War convertito per PlayStation per più di dieci anni, ma io penso che più siamo e meglio è. Se le persone possiedono una PS5 e possono giocare e provare i giochi Gears di nuova generazione, ciò significa più tatuaggi di Gears of War."