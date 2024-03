Indiana Jones e l'Antico Cerchio potrebbe utilizzare AMD FSR 3.1 su Xbox e PC

AMD ha dichiarato che l'aggiornamento che introdurrà la FSR 3.1 arriverà quest'anno, e alcuni pensano che il fatto di aver menzionato chiaramente Vulkan e Xbox nella stessa frase possa suggerire la presenza del supporto di tale tecnologia nei giochi first party che andranno a chiudere il 2024.

Annunciata alla GDC 2024, AMD FSR 3.1 migliora la qualità dell'immagine e le performance a parità di risoluzione, ed è chiaro che poter utilizzare una soluzione simile su Xbox Series X|S rappresenterebbe un sostanziale vantaggio in termini di resa visiva rispetto agli standard attuali.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio potrebbe utilizzare l'appena annunciata tecnologia AMD FSR 3.1 su Xbox e PC , stando ad alcuni riferimenti del produttore di processori e GPU, che ha citato esplicitamente il supporto per la API Vulkan e per la console Microsoft.

Il futuro delle console

Indiana Jones e l'Antico Cerchio

Le tecnologie di upscaling e frame generation rappresentano il futuro, in particolare su console: vista la necessità di creare sistemi in grado di unire prestazioni e convenienza, l'arrivo di soluzioni che possono migliorare questi aspetti senza potenziare l'hardware viene visto come una manna.

Proprio per questo le specifiche tecniche di PS5 Pro appaiono particolarmente interessanti e includono una tecnologia proprietaria per l'upscaling basata sull'intelligenza artificiale PlayStation Spectral Super Resolution.