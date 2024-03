AMD FSR 3.1 annunciato alla GDC 2024, migliora la qualità dell'immagine e le performance

In occasione della GDC 2024, AMD ha annunciato la tecnologia FSR 3.1, che dovrebbe rappresentare un'evoluzione sostanziale per quanto riguarda upscaling e frame generation sulla scia di quanto fatto dalle versioni precedenti ma con alcuni miglioramenti sensibili in termini di qualità dell'immagine e performance.

In particolare, FSR 3.1 migliora la qualità dell'immagine incrementando la stabilità di questa sia in situazioni di stasi che in movimento, portando a una forte riduzione di problemi di flickering e shimmering (imperfezioni come lo sfarfallio e il luccichio che potevano emergere con l'uso dell'FSR). La nuova tecnologia rende i contorni più stabili e precisi e riduce anche l'effetto ghosting, mantenendo un buon livello di dettaglio anche con upscale consistente e con immagini in movimento.