Auricolari Samsung Galaxy Buds FE in sconto su Amazon con la Festa delle Offerte

Siamo arrivati al secondo giorno della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon Italia e le promozioni speciali della piattaforma continuano ad arrivare. Anche quest'oggi vi offriamo una mirata selezione di prodotti che potrebbero interessarvi, iniziando con Samsung Galaxy Buds FE , un paio di auricolari ora in promozione a 59€ con uno sconto del 46% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovarli qui oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma: il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Gli auricolari Samsung Galaxy Buds FE permettono di usare la cancellazione attiva del rumore così da non farsi distrarre durante l'ascolto. La batteria garantisce fino a un massimo di 30 ore di utilizzo con una singola carica. Potete usare i comandi touch per controllare la musica.

Il grande vantaggio degli auricolari Samsung Galaxy Buds FE è anche la loro compattezza: misurano solo 5 x 2.77 x 5 cm e pesano in totale 40 grammi, con la custodia. Potete portarle con voi senza fastidi in qualsiasi momento. Sono ottime anche per eseguire chiamate, grazie a vari microfoni che si assicurano di catturare al meglio la vostra voce e una funzione che elimina i rumori esterni e dà risalto a ciò che dite.