Cavo USB-C 60 W UGREEN a basso prezzo su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

Siamo arrivati al secondo giorno della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon Italia e le promozioni speciali della piattaforma continuano ad arrivare. Anche quest'oggi vi offriamo una mirata selezione di prodotti che potrebbero interessarvi, iniziando con un cavo da USB-C a USB-C da 60 W marcato UGREEN ora in promozione a 5.94€ con uno sconto del 15% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovarli qui oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre sulla piattaforma: il prodotto è spedito da Amazon.

Cavo USB-C di UGREEN

Gli strati interni del cavo USB-C di UGREEN

Il cavo UGREEN da USB-C a USB-C da 60 W è perfetto per caricare rapidamente diversi tipi di dispositivi, compresi gli iPhone 15, iPad Pro Air, smartphone Android, il controller DualSense di PS5, i controller Xbox, droni e non solo.

Il cavo in questione è lungo un metro e trasmette 480 Mbps. Attenzione perché questo cavo non supporta la connessione con il monitor e non supporta la duplicazione dello schermo. Il cavo è rivestito in nylon così da non spezzarsi; ha anche una multistrato all'interno per evitare interferenze.