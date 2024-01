God of War: come proseguirà la saga?

God of War è arrivato a una sorta di finale con Ragnarok e Valhalla, ma cosa potrebbe riservarci il futuro? Ecco tre idee su come potrebbe proseguire.

La fine del 2023 ha portato con sé una grande sorpresa: God of War Ragnarok Valhalla. Annunciato e poco dopo pubblicato, questo DLC gratuito ha stupito un po' tutti per la sua qualità. Sebbene interessante, però, non ha fatto altro se non farci venire ancora più voglia di giocare a God of War e, una volta completato, ci ha spinto a chiederci "e ora?". In altre parole, abbiamo iniziato a domandarci in che modo proseguirà la saga e abbiamo sentito il desiderio di provare a immaginare tre possibili direzioni per God of War, chiedendovi infine di dire anche cosa ne pensate e quale futuro immaginate per l'opera di Santa Monica Studio. Prima di dirvi la nostra, però, dobbiamo precisare che non includeremo alcun tipo di remaster, remake o rifacimento in questo articolo. In questi giorni si è chiacchierato di una versione rimasterizzata dei primi tre capitoli della saga per PS5: è qualcosa di assolutamente possibile, ma non ci interessa in questa sede. Inoltre, anche se supponiamo lo abbiate subito capito, precisiamo che in questo articolo troverete qualche spoiler sulla trama del gioco base e del DLC Valhalla.

L’espansione: Kratos, Dio della Speranza La storia di Kratos potrebbe non essere finita in Valhalla Come ben sappiamo, Ragnarok è la fine della saga norrena di God of War. Questo significa che non ci saranno altri capitoli che faranno da seguito diretto alle avventure di Kratos. Le espansioni, però, non sono veri e proprio nuovi giochi e Valhalla ha già dimostrato che Santa Monica Studio è più che disposta a farci tornare nei panni dello Spartano. Ci piacerebbe quindi vedere un'espansione di God of War Ragnarok che ci metta nei panni di Kratos in quanto Dio della Speranza, la nuova veste da lui assunta alla fine di Valhalla. Accompagnato da Mimir e da Freya, Kratos potrebbe ritornare a visitare i regni norreni per sistemare potenziali nuovi problemi che stanno nascendo insieme al nuovo ordine ora che Odino non è più tra noi. La trama potrebbe farci esplorare ancora di più il rapporto di Mimir e Sigrún, ad esempio, ma ammettiamo che ci piacerebbe vedere tornare Sindri. Il nano ha perso il fratello nel finale di God of War Ragnarok ed è profondamente cambiato. Sindri potrebbe tornare come nemico principale: Kratos esplorerebbe i regni per risolvere quelli che inizialmente sembrano semplici tafferugli, per poi scoprire che vi è una sola mente dietro, che sta raccogliendo rari materiali per creare un'arma misteriosa che si teme sia pensata per eliminare Freya e il suo consiglio. Rendere Sindri un potenziale assassino non ci pare però interessante e il "plot twist" potrebbe essere che l'arma è in realtà uno strumento per poter dimenticare: Sindri sarebbe in cerca di un modo per eliminare la sofferenza derivata dalla morte di Brok, cancellando magicamente ogni ricordo. Kratos, nella nuova veste di Dio della Speranza, potrebbe scoprire che dietro i misteriosi eventi che stanno avvenendo in ogni regno vi è Sindri e, una volta trovato, fermarlo e convincerlo a sopportare il dolore e vivere con esso, così come sta facendo Kratos. Sindri è un personaggio che meriterebbe altro spazio La trama non è l'unica parte importante, però: Kratos dovrebbe avere accesso a nuove mosse di combattimento. Non sarebbe male avere una nuova arma, ma in questo caso molto dipende da quanto grande (e ambiziosa) sarebbe l'espansione. Una possibilità alternativa sarebbe inserire dei modi per modificare le armi che già possediamo, donando loro una nuova caratteristica unica. Ad esempio, la lancia - che si può moltiplicare a piacere- potrebbe permettere di evocare degli opliti che combattano al nostro fianco. Si potrebbe anche dare più profondità ai pugni di Kratos, inserendo nuove combinazioni d'attacco, magari giustificando il tutto a livello narrativo facendogli perdere temporaneamente le armi all'inizio dell'espansione. Ovviamente queste sono solo idee, ma il punto è chiaro: un'espansione dovrebbe "solo" costruire su quanto già disponibile, senza stravolgere troppo. I fan di God of War Ragnarok sicuramente non ne sarebbero infastiditi.

Lo spin-off, un vero roguelite nel Valhalla Un roguelite vero e proprio con protagonisti Thor e altri personaggi noti è in cima alle nostre speranze L'idea di creare una sorta di semplicissimo roguelite era già presente in God of War (2018), e in God of War Ragnarok Valhalla ha raggiunto uno stadio più avanzato, ma in tutta onestà siamo ancora ben lontani da un vero e proprio gioco in grado a sé. Niente di strano, visto che parliamo di un DLC gratuito da poche ore. Non possiamo però negare che avremmo voluto qualcosa di ancora più grande e denso di contenuti. Santa Monica Studio potrebbe quindi realizzare un gioco spin-off ancora una volta ambientato nel Valhalla, nel quale vestire i panni di vari personaggi della saga. Il primo candidato è Thor: il figlio di Odino ha avuto una vita difficile ed è stato causa di morte e sofferenza. Ragnarok ci ha però fatto capire che è sempre stato un brav'uomo in fondo e Valhalla potrebbe essere il momento adeguato per scoprire di più su di lui. Surtr sarebbe un personaggio interessante da esplorare Un altro personaggio è Freyr, fratello di Freya, di cui potremmo scoprire più nel dettaglio il passato. Un terzo candidato è Surtr, il gigante del fuoco che vediamo solo brevemente all'interno di Ragnarok, ma che ha una drammatica storia alle spalle, costretto a stare lontano dalla sua amata Sinmara. In termini di gameplay, la struttura di gioco è già stata definita a grandi linee da Valhalla, ma chiaramente un roguelite completo e indipendente avrebbe bisogno di più contenuti sui quali sorreggersi. Santa Monica Studio potrebbe riciclare, come fatto in Valhalla, nemici e combattimenti con boss già presenti in Ragnarok ma sarebbe come minimo necessario creare nuovi set di mosse per ogni personaggio: Thor potrebbe essere il personaggio "potente ma lento", Freyr potrebbe essere il più agile e con una serie di mosse magiche, mentre Surtr potrebbe usare vari tipi di armi per adattarsi alla situazione, visto che è una sorta di fabbro. Indipendentemente da tutto, questo spin-off roguelite potrebbe essere un ottimo modo per mantenere attivo God of War negli anni a venire, mentre attendiamo l'arrivo di un vero e proprio seguito. Non sarebbe poi da escludere l'aggiunta di nuovi personaggi a pagamento, con le proprie storie e il proprio sistema di combattimento, per continuare a monetizzare e mantenere il gioco al centro dell'attenzione degli appassionati.