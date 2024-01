Princess Peach: Showtime!: la classificazione dall'ESRB americano conferma il tipo di contenuti

Princess Peach: Showtime! è in arrivo e, come ci si può aspettare, gli enti di classificazione stanno inserendo nei propri registri il videogioco. Da poco, infatti, l' ESRB (ovvero la versione USA del nostro PEGI) ha classificato il videogioco di Nintendo Switch.

Princess Peach: Showtime!, data di uscita e altri dettagli

Princess Peach: Showtime! sarà disponibile dal 22 marzo 2024 in esclusiva Nintendo Switch. Si tratta di una data densa di novità per il mondo videoludico, visto che nello stesso giorno saranno pubblicati anche Dragon's Dogma 2 e Rise of the Ronin.

Princess Peach: Showtime! è un'avventura nella quale la Principessa di Super Mario entra nel Teatro splendente e deve affrontare la malvagia Uva Spina e la Compagnia dei mosti con l'aiuto di Stella - custode del teatro - e di una serie di costumi che le permettono di assumere abilità diverse.