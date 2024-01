Final Fantasy 14 ha superato i 30 milioni di avventurieri

Square Enix ha annunciato che Final Fantasy 14 ha superato i 30 milioni di giocatori e ha voluto ringraziare gli avventurieri di tutto il mondo per il supporto dato al famosissimo MMORPG, ribadendo di essere al lavoro per creare nuove ed emozionanti avventure.

Il post con il numero di avventurieri

Si tratta di un risultato ragguardevole, considerando anche l'avvio non proprio brillante del gioco, che fu lanciato inizialmente il 22 settembre 2010. La prima versione, disponibile solo per PC, fu accolta da una mare di critiche, tanto che l'uscita su PS3 fu rimandata al 2013, in attesa che fosse prodotta la versione 2.0 del gioco, A Realm Reborn, che praticamente rivoluzionava ogni aspetto dell'originale, presentandosi come un'esperienza completamente nuova.

Da quel momento Final Fantasy XIV ottenne il successo ricercato, diventando uno degli MMORPG più giocati al mondo. In tempi recenti ha superato anche il colosso World of Warcraft, anche se, dopo il lancio dell'espansione Endwalker, che ha concluso il primo arco narrativo generale, ha avuto un vistoso calo, che Square Enix sta tentando di colmare con la nuova espansione, Dawntrail, in arrivo nell'estate del 2024.

Attualmente Final Fantasy XIV è giocabile su PC, PS4 e PS5. A breve sarà lanciato anche su Xbox Series X e S. La beta di quest'ultima versione arriverà a febbraio.