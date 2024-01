Amazon Audible, 2 mesi gratis: ultimo giorno per reclamare l'offerta di gennaio 2024

Oggi è il 7 gennaio 2024 e questo significa che avete solo poche ore per reclamare l'offerta di Amazon dedicata al servizio Amazon Audible. Fino alle 23:59 di oggi potete ottenere due mesi gratis dell'abbonamento per ascoltare audiolibri, serie audio e podcast. Dovete semplicemente andare a questo indirizzo per verificare se siete idonei.

La promozione di Amazon Audible è valida unicamente per coloro che non sono mai stati iscritti ad Audible.it oppure per coloro che non hanno mai usato la prova gratuita da 30 giorni negli ultimi sei mesi. Come detto, il metodo più semplice per vedere se siete compatibili con la promozione è andare alla pagina Amazon indicata dal link e vedere se vi propone i 60 giorni gratis.