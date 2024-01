Silent Hill 2 e Metal Gear Solid Delta, Konami ha commentato il periodo d'uscita svelato da Sony

In realtà l'editore giapponese è stato serafico in merito, limitandosi a rispondere "Vi preghiamo di aspettare per annunci futuri" alla domanda diretta postagli da Gematsu .

Konami ha infine commentato la notizia, nata da un video ufficiale di Sony PlayStation , del periodo d'uscita del remake di Silent Hill 2 e di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater . Entrambi usciranno in date non meglio precisate del 2024.

Considerazioni

Giocheremo a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater nel 2024?

Insomma, la risposta di Konami è stata decisamente generica, ma quantomeno non ha smentito la notizia, lasciando aperte ampie possibilità su di una sua futura conferma. Del resto proviene da un video ufficiale di PlayStation, quindi la fonte è decisamente autorevole. Difficilmente si può ipotizzare che Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Silent Hill 2 siano stati aggiunti per sbaglio al filmato. Anche l'idea che l'inclusione sia nata da chi ha montato il video è abbastanza debole: qualcuno deve per forza aver dato indicazioni in merito, partendo da informazion ufficiali interne.

Detto questo staremo a vedere. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è in sviluppo per PC, Xbox Series X/S e PS5, mentre il remake di Silent Hill 2 uscirà su PC e in esclusiva console su PS5.