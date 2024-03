Helldivers 2: guida ai migliori Stratagemmi offensivi e di supporto

Abbiamo elencato di seguito quelli che, a nostro avviso, sono i migliori Stratagemmi offensivi e di supporto di Helldivers 2, anche tenendo in conto la recente patch 1.000.100 che ha ridimensionato la strapotenza di elementi come il Cannone a Rotaia e lo zaino con generatore di scudi, che vi anticipiamo subito che sono ancora delle opzioni ottime, ma non sono più essenziali come prima.

In Helldivers 2 non farete molta strada semplicemente sparando all'impazzata a qualunque cosa si muova con le vostre armi da fuoco. Il gioco, infatti, mette a disposizione una moltitudine di strumenti di morte chiamati Stratagemmi , ovvero dei rinforzi lanciati tramite la vostra nave spaziale Destroyer, essenziali per la buona riuscita della missione. Da armi di supporto come mitragliatrici e lanciagranate a bombardamenti a tappeto e sentinelle automatizzate, utilizzare lo Stratagemma giusto al momento giusto può fare la differenza tra una vittoria schiacciante per la Super Terra e una disonorevole sconfitta.

Armi ausiliarie

Per abbattere dei nemici grandi, servono delle grandi armi

RS-422 Cannone a Rotaia (Livello 20 - 10.000 crediti): come accennato in precedenza, nonostante i depotenziamenti applicati con una delle ultime patch di Helldivers 2, questo fucile a colpo singolo rimane una delle migliori armi ausiliare per eliminare velocemente le minacce corazzate più comuni, come ad esempio il fastidioso Ariete dei Terminidi. La differenza è che ora per sfruttarne il pieno potenziale bisogna affidarsi alla modalità di fuoco non sicura, ovvero quella che fa esplodere il vostro Helldiver se caricherete troppo a lungo il colpo, e dunque una maggiore abilità e accortezza da parte del giocatore, cosa magari non semplicissima quando si è circondati da numerosi nemici.

AC-8 Cannone Automatico (Livello 10 - 7.000 crediti): una valida alternativa al Cannone a Rotaia, con i suoi pro e contro. Partendo dagli aspetti positivi, quest'arma permette di sparare più colpi a ripetizione, è semplice da utilizzare e molto versatile, le esplosioni possono colpire più nemici ed efficace anche per distruggere tane e fabbriche di Automaton e ha un'ottima portata. Tuttavia, richiede che voi, o un vostro compagno, trasportiate lo zaino per le munizioni (impedendovi di conseguenza di usare un generatore di scudi o un "Cane da Guardia") e la ricarica non è comodissima, specie se siete circondati dai nemici.

ARC-3 Fulminatore (livello 15 - 7.000 crediti): una delle armi ausiliare più forti attualmente disponibili, questo fucile elettrico è in grado di eliminare nemici multipli in pochi secondi, non ha bisogno di essere ricaricato e tutto sommato se la cava bene anche contro quelli più carrozzati, al netto di una modalità di fuoco non precisissima. È anche particolarmente efficace per eliminare i compagni di squadra involontariamente e terminare amicizie di lungo corso. Insomma, usatelo con raziocinio e se lo vedete tra le braccia di un altro giocatore tenetevi alla larga.

FLAM-40 Lanciafiamme (livello 10 - 6.000 crediti): una delle armi più inutili al lancio di Helldivers 2, ma grazie al bonus del 50% di danno aggiunto con le ultime patch è diventata sorprendentemente eccezionale per eliminare i Terminidi e tirare giù un Ariete in pochissimi secondi. E ha anche una gittata davvero niente male. Il rovescio della medaglia è che il Lanciafiamme diventa poco pratico quando verrete accerchiati dagli insetti più piccoli e c'è sempre il rischio di dare fuoco a voi stessi e i compagni involontariamente. Insomma, maneggiatelo con cura.