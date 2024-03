PS4: un nuovo update di sistema è disponibile anche per la 'vecchia' console Sony

Come spesso accade, insieme all'aggiornamento per PS5 è arrivato un update di sistema anche per PS4 in queste ore, con Sony che ha pubblicato un nuovo firmware per la sua "vecchia" console accanto all'aggiornamento per quella di attuale generazione.

L'update 11.50 è stato pubblicato oggi, 13 marzo 2024, portando con sé alcune interessanti novità, oltre all'immancabile incremento di stabilità che caratterizza sempre, come una vera e propria tradizione, le note ufficiali degli update per PlayStation.

Nella fattispecie, in questo caso si parla di un incremento nelle performance e nella stabilità del software di sistema ma anche un miglioramento nel funzionamento dei messaggi e nell'utilizzo di questi con alcuni schermi.