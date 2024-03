PS5, disponibile un nuovo aggiornamento di sistema: ecco le novità

È disponibile a partire da oggi un nuovo aggiornamento di sistema per PS5: scopriamo le novità introdotte per l'occasione dai designer Sony.

PS5 ha ricevuto oggi un nuovo aggiornamento di sistema che introduce diverse novità, dalle funzionalità audio del controller DualSense alle interazioni con lo schermo condiviso, per arrivare infine alla luminosità della spia di accensione della console. Nello specifico, i controller DualSense e DualSense Edge hanno ricevuto dei miglioramenti all'altoparlante integrato, che può ora riprodurre suoni a un volume maggiore e aggiungere dunque nitidezza alle voci di un'eventuale chat vocale. I progettisti Sony hanno inoltre impiegato l'intelligenza artificiale per la cancellazione del rumore: il sistema va ora a individuare i suoni di sottofondo per sopprimerli e contribuire anche in questo modo a rendere più chiare le voci durante la chat. Naturalmente le modifiche al volume dell'altoparlante integrato potrebbero richiedere una nuova regolazione dei livelli audio dalle impostazioni di sistema di PlayStation 5.

Interazioni con lo schermo condiviso Le interazioni con lo schermo condiviso su PS5 Come detto, l'aggiornamento di PS5 introduce anche la possibilità di effettuare interazioni con lo schermo condiviso: i giocatori che lo visualizzano in modalità a schermo intero potranno utilizzare i puntatori e le emoji per interagire con il gameplay dell'host. Si tratta di una funzionalità pensata per poter fornire eventuali suggerimenti a un amico in gioco, inviando ping, disegnando linee ed evidenziando così specifici oggetti o zone da raggiungere per completare un livello o superare una sfida, celebrando poi con una emoji. Entro la fine del mese anche la PlayStation App riceverà un aggiornamento in merito, consentendo agli spettatori di utilizzare queste interazioni su iOS e Android.