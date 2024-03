Dragon's Dogma 2: un gameplay trailer della classe Eroe Leggendario mostra la sua grande versatilità

Capcom ha pubblicato un nuovo e probabilmente anche l'ultimo gameplay trailer dedicato alle classi di Dragon's Dogma 2, questa volta con protagonista l'Eroe Leggendario, un guerriero versatile in grado di accedere alle abilità di tutte le altre vocazioni del gioco.

La specialità di questa classe è infatti quella di utilizzare qualsiasi tipologia di arma, dagli spadoni ai bastoni da mago, e quindi di attingere dal repertorio di abilità di tutte le vocazioni del gioco. Non solo, può passare da un equipaggiamento all'altro senza soluzione di continuità e dunque creare combinazioni praticamente infinite e in alcuni casi davvero spettacolari da vedere.

Ad esempio, nel filmato possiamo vedere uno stregone sfruttare un vortice magico per stordire un troll e contemporaneamente librarsi in aria, per poi impugnare a una spada ed eseguire un attacco in picchiata dritto sulla testa del mostro. Tuttavia la grande versatilità dell'Eroe Leggendario è controbilanciata da una maggiore vulnerabilità come confermato da Hideaki Itsuno, il director di Dragon's Dogma 2.