Monster Hunter Stories, trailer di presentazione per la versione remaster in arrivo

Come abbiamo visto nel corso del recente evento Capcom Highlights, Monster Hunter Stories sta per tornare con un'edizione rimasterizzata, che si presenta in queste ore anche con un trailer di presentazione ufficiale, visibile qui sotto.

La data di uscita su PS4, PC e Nintendo Switch è stata annunciata nel corso del medesimo evento, fissata per il 14 giugno 2024, come viene ribadito anche nel trailer in questione.

Si tratta di una riedizione fedele dal punto di vista dei contenuti ma completamente rielaborata per quanto riguarda la grafica con un aspetto più in linea con gli standard moderni e qualche extra aggiuntivo.