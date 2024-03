MacBook Pro M4: Apple è già al lavoro sul prossimo aggiornamento, ecco i dettagli

La linea MacBook Pro con processori M3, M3 Pro e M3 Max è stata lanciata lo scorso ottobre ma Apple non è intenzionata a tirare i remi in barca. Come spesso accade infatti, il colosso di Cupertino avrebbe già dato il via, almeno formalmente, allo sviluppo dei chip M4 che saranno equipaggiati sui MacBook Pro di prossima generazione.

La notizia è emersa nel corso di un Q&A incentrato su Apple Car, su spinta del giornalista Mark Gurman di Bloomberg.