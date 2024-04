Horizon Forbidden West per PC è entrato nella top 10 dei giochi più venduti negli USA

La versione PC di Horizon Forbidden West è entrata nella top 10 dei giochi più venduti negli USA durante la settimana di lancio, terminata il 23 marzo: lo ha riportato l'analista Mat Piscatella, parlando di "un altro ottimo debutto per Sony sulla piattaforma Windows".

"Horizon Forbidden West per PC è stato uno dei dieci giochi più venduti sul mercato statunitense nella settimana che si è conclusa il 23 marzo, pur non essendosi classificato fra i primi cento nella settimana precedente", ha scritto Piscatella citando i dati sulle vendite in dollari raccolti da Circana, ex NPD.

Cosa ci raccontano queste informazioni? Due cose, fondamentalmente. La prima è che il mercato PC si conferma un settore di grande interesse per Sony, capace di restituire soddisfazione, e l'azienda giapponese fa senz'altro bene a tenerlo in sempre maggiore considerazione.

La seconda cosa è che il passo falso di The Last of Us Parte 1 ha evidentemente spinto gli utenti PC a muoversi con cautela, evitando di piazzare preorder sulla fiducia in assenza di recensioni che confermino o meno la qualità del prodotto.