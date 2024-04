Yu-Gi-Oh! Master Duel ha raggiunto i 60 milioni di download, Konami ringrazia

Yu-Gi-Oh! Master Duel ha raggiunto quota 60 milioni di download: lo ha annunciato Konami, ringraziando tutti i giocatori per l'importante risultato e offrendo speciali ricompense per celebrare il traguardo.

Nello specifico, gli utenti che effettueranno l'accesso prima del 23 aprile riceveranno 1.000 Gemme e avranno anche modo di ottenere tre pacchetti gratuiti provenienti dalla selezione Blazing Arena.

A proposito della serie Konami, alcune settimane fa è stata annunciata una collection di Yu-Gi-Oh! per PC e Nintendo Switch che include due classici per Game Boy e Game Boy Advance, ovverosia Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of the Great Duelist e Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6: Expert 2.