Hollow Knight: Silksong spunta su Xbox Store, l'annuncio della data di uscita è vicino?

Hollow Knight: Silksong è comparso su Xbox Store con la pagina ufficiale nelle scorse ore, e molti fan della serie firmata Team Cherry sperano che questa mossa indichi che l'annuncio della data di uscita del gioco sia vicino.

Per il momento sul sito Xbox non ci sono dettagli inediti sull'atteso sequel, che solo pochi giorni fa è stato dichiarato ancora in sviluppo, a parte la classificazione (PEGI 7) che mancava su Steam e una breve sinossi che riportiamo di seguito:

Raggiungi la cima di un vasto regno spettrale in Hollow Knight: Silksong! Il sequel della pluripremiata avventura d'azione, Hollow Knight. Esplora, combatti e sopravvivi nei panni di Hornet, la principessa protettrice di Nidosacro, in una terra governata dalla seta e dalla musica.