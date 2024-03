Hollow Knight: Silksong è 'ancora in sviluppo', aggiornamenti dal responsabile PR

Continua il silenzio radio da parte di Team Cherry su Hollow Knight: Silksong, diventato ormai una sorta di meme, ma un (minimo) aggiornamento, se non altro, è arrivato nelle ore scorse da Matthew Griffin, responsabile PR e marketing per lo studio, che ha confermato semplicemente che il gioco è "ancora in sviluppo".

Considerando che sono due anni che non ci sono informazioni e materiali ufficiali veri e propri sul titolo in questione, il post su X da parte di Griffin è ben poco per gli utenti in attesa, ma se non altro può rassicurare ulteriormente sullo stato di salute del progetto.



La questione arriva peraltro di rimbalzo su un tweet del responsabile marketing, che si sta occupando anche di Crowsworn, e il messaggio iniziale riguardava quest'ultimo gioco, solo che ovviamente gli utenti non si sono lasciati sfuggire l'occasione per chiedere lumi anche sull'attesissimo metroidvania.