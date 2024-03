Dragon's Dogma 2 è il gioco più venduto su Steam, Helldivers 2 secondo

Dragon's Dogma 2 è il gioco più venduto su Steam: disponibile da appena un paio di giorni, il titolo Capcom è riuscito a battere Helldivers 2, relegandolo alla seconda posizione.

L'action RPG diretto da Hideaki Itsuno è insomma riuscito a porre fine a un dominio che durava ormai da tempo: sembrava che Helldivers 2 non avesse alcuna intenzione di mollare la vetta della classifica, ma quantomeno per il momento ha dovuto cedere il passo.

La top 10 ufficiale di Steam arriverà solo martedì mattina e sarà interessante capire se i valori in campo saranno gli stessi che trovate nel tweet qui in basso, con Dragon's Dogma 2 appunto in prima posizione, Helldivers 2 secondo e Counter-Strike 2 terzo.