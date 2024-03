PlayStation Portal è l'accessorio più venduto a febbraio negli USA

PlayStation Portal è stata l'accessorio più venduto a febbraio negli USA, stando ai dati raccolti da Circana: il settore ha visto una crescita pari al 25% rispetto al 2023 e il dispositivo per lo streaming da PS5 ha contribuito in tal senso.

In mezzo alle informazioni che includono la classifica guidata da Helldivers 2, primo fra i giochi davanti a Final Fantasy 7 Rebirth, l'analista Mat Piscatella ha parlato anche di PlayStation Portal e del suo attuale successo, che ha superato le aspettative di Sony.

"La spesa per gli accessori è cresciuta a febbraio del 25% rispetto allo scorso anno, totalizzando 219 milioni di dollari generati in parte grazie a un aumento delle vendite di gamepad, pari al 14%, nonché al nuovo segmento degli accessori per il Remote Play, che include PlayStation Portal", ha scritto Piscatella.

"PlayStation Portal è stato l'accessorio più venduto a febbraio in termini di incassi, mentre il controller DualSense Edge di PS5 resta l'accessorio più popolare del 2024 finora."