STRIDE: Fates è stato annunciato per PlayStation VR2 e PC con un trailer: si tratta di un action in prima persona in stile Mirror's Edge, disponibile sul visore Meta Quest già dallo scorso novembre.

Si tratta del secondo episodio di una saga in realtà virtuale che trae appunto ispirazione dal classico DICE, introducendo entusiasmanti meccaniche parkour nell'ambito di una storia che ci vedrà vestire i panni di un poliziotto... acrobatico.

La polizia d'elite di SkyChase ha infatti il compito di acciuffare criminali sempre più scaltri e agili, che saltano da un tetto all'altro mentre si lanciano a testa bassa in violenti scontri fra bande rivali per il controllo dei territori.