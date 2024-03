Ruba ad Apple merci dal magazzino e le rivende per più di un milione di dollari

Un ex dipendente UPS ha rubato prodotti Apple e gioielli da un magazzino e li ha rivenduti per un profitto di circa 1,3 milioni di dollari.

I prodotti a marchio Apple hanno sempre goduto di una certa redditività, dovuta alla loro costante richiesta e al loro duraturo valore di rivendita nel tempo. Loro malgrado, in più di un episodio gli Apple Store sono stati presi di mira e divenuti talvolta teatro di furti e rapine.

E sembrerebbe che un'altra cosa rimasta invariata nel tempo, sia proprio l'interesse per questo tipo di crimini nei confronti della società della Mela.

A dimostrarlo, il caso di un ex dipendente di UPS accusato di aver rubato prodotti Apple per un valore superiore al milione di dollari da un magazzino situato in Canada. L'arresto di Orville Martirez Beltrano il 22 gennaio, ex supervisore presso una struttura locale di UPS, è stato mosso con l'accusa di aver sfruttato la sua posizione lavorativa per sottrarre merci Apple spedite tramite la compagnia.

Lupin canadese Beltrano rubava le merci sul posto di lavoro e le rivendeva online Secondo quanto riportato da Global News e Winnipeg Free Press in Canada, Beltrano avrebbe rubato circa 866 prodotti Apple. Il caso è venuto alla luce quando UPS ha avviato un'indagine per scoprire il motivo della scomparsa di un notevole numero di prodotti dal magazzino di Winnipeg.

A far ricadere i sospetti sul supervisore, di servizio presso la sede per oltre un decennio, sarebbero stati i tentativi di vendita dei beni sulla piattaforma locale Kijiji, che lo coinvolgevano direttamente nell'acquisto e nella vendita ai consumatori. Gli agenti sotto copertura di UPS hanno installato telecamere di sorveglianza per identificare il responsabile, scoprendo Beltrano intento a rubare prodotti dai pallet destinati alla spedizione in Ontario.

Durante un solo giorno a gennaio di quest'anno, Beltrano avrebbe prelevato 120 iPhone prima che UPS rilevasse anomalie nell'inventario e attuasse misure preventive.