Microsoft DirectSR renderà più semplice utilizzare DLSS, FSR e XeSS

Definita dalla casa di Redmond come l'anello di congiunzione tra i giochi e le tecnologie di super sampling, DirectSR andrà a introdurre un'interfaccia accessibile ed efficace per gli sviluppatori che hanno l'esigenza di supportare un qualche tipo di upscaling.

Microsoft DirectSR è stata presentata ufficialmente alla GDC 2024: come già riportato nei giorni scorsi, si tratta di una tecnologia che renderà più semplice l'impiego di soluzioni di upscaling come DLSS, FSR e XeSS .

All'atto pratico

Cyberpunk 2077 ha fatto grandi cose con il DLSS

Come funzionerà DirectSR in concreto? L'idea di Microsoft è quella di evitare le frammentazioni che si verificano quando un utente acquista una determinata GPU solo per vedere poi il suo gioco preferito supportarne un'altra.

In teoria, dunque, ci troveremmo di fronte a una sorta di compilatore capace di rendere i giochi che lo supportano compatibili con qualsiasi tipo di soluzione per l'upscaling, senza la necessità di costose e impegnative ottimizzazioni.

Quello che manca al momento è una data di uscita: a quanto pare Microsoft è ancora agli inizi con lo sviluppo di DirectSR, ma AMD e NVIDIA hanno già dichiarato di voler collaborare alla sua realizzazione e ciò rappresenta senza dubbio un'ottima notizia.