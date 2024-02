DirectSR: per Microsoft è 'l'anello di congiunzione' tra i giochi e le tecnologie di super sampling

Da qualche giorno si parla di DirectSR, la nuova tecnologia di upscaling sviluppata da Microsoft che sarà ufficialmente svelata il prossimo 21 marzo nel corso della GDC 2024, durante l'evento DirectX State of the Union.

Con un post sul blog ufficiale della casa di Redmond, Joshua Tucker - program manager del team DirectX - ha ufficialmente presentato le API, fornendo ulteriori dettagli e definendola "l'anello mancante" tra i giochi e le attuali tecnologie come DLSS, FSR e XeSS.

L'anello mancante Una dimostrazione delle capacità del DLSS di NVIDIA Direct Super Resolution sono le nuove API targate Microsoft sviluppate in collaborazione con i principali produttori di GPU come NVIDIA, AMD e Intel che saranno presto disponibili al pubblico nel DirectX 12 Agility SDK in versione preview. Intervenuto con un post sul blog ufficiale di Microsoft, il program manager Joshua Tucker ha fornito una breve introduzione dell'attesa tecnologia: "Siamo entusiasti di annunciare DirectSR, la nostra nuova API progettata in collaborazione con i produttori di GPU per consentire l'integrazione perfetta della Super Resolution (SR) nei giochi next-gen. Super Resolution è una tecnica all'avanguardia che aumenta la risoluzione e la qualità visiva dei giochi. DirectSR è l'anello mancante che gli sviluppatori stavano aspettando per l'integrazione della SR, poiché offre un'esperienza più fluida ed efficiente che si adatta a tutti gli hardware. Questa API consente l'integrazione della Super Resolution per tutti i produttori grazie ad un insieme comune di input e output, permettendo a una singola riga di codice di attivare una varietà di soluzioni tra cui NVIDIA DLSS Super Resolution, AMD FidelityFX Super Resolution e Intel XeSS".