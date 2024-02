Destiny 2: i Giochi dei Guardiani iniziano la prossima settimana, con un hoverboard gratis

Bungie ha annunciato il ritorno dei Giochi dei Guardiani All-Stars di Destiny 2, con la nuova edizione in partenza il 5 marzo 2024. Il nuovo evento a tempo limitato permetterà ai Guardiani di affrontarsi in nuove sfide, ricevere ricompense e mettere le mani sul primo veicolo hoverboard del gioco, il Lestide.

Durante i Giochi dei Guardiani, Cacciatori, Titani e Stregoni si affronteranno nel corso di tre settimane di sfide per aggiudicarsi la gloria, con la classe vincente che verrà festeggiata con una statua esposta in bella vista alla Torre per il resto dell'anno, giusto per ricordare chi è che comanda.

Rispetto alle passate edizioni, i Giochi dei Guardiani All-Stars avranno un nuovo sistema di punteggio pensato per ravvivare le fiamme della competizione. Ad esempio, le attività in primo piano offrono dei bonus a tempo limitato che elargiscono un quantitativo maggiore di medaglioni alle classi migliori. Inoltre, ci sarà una carta contendente che introdurrà i medaglioni di diamante, che è possibile scambiare in cambio di punti extra, una lega ascendente e il nuovo memento dei campioni.