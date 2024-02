Gearbox verrà venduta da Embracer: il team di Borderlands tornerà indipendente, per un report

Anche in questo caso, si tratterebbe forse della soluzione migliore, per quanto riguarda la situazione degli sviluppatori e dei dipendenti della compagnia, tra quelle possibili all'interno della grossa ristrutturazione in corso all'interno di Embracer Group per tagliare i costi di gestione.

Si tratterebbe di una situazione simile a quella che è emersa proprio in questi minuti su Saber Interactive , anche questa in procinto di staccarsi da Embracer attraverso una vendita a un gruppo di investitori privato, e la stessa cosa potrebbe succedere anche a Gearbox.

Secondo quanto riferito dal sito Kotaku, in base a fonti non specificate ma vicine alla questione, sembra che anche Gearbox sia destinata a staccarsi da Embracer Group , con il team di Borderlands che verrà venduto nei prossimi giorni e tornerà dunque indipendente.

Anche Gearbox scappa da Embracer?

In effetti, il gruppo svedese non aveva fatto mistero della volontà di vendere Gearbox, e la cosa sarebbe a questo punto nelle fasi finali di gestione, con la vendita che dovrebbe finalizzarsi nel corso di marzo 2024.

In base al report di Kotaku, il CEO Randy Pitchford avrebbe radunato vari dipendenti per una riunione comune, riferendo in tale sede che è stata presa una decisione sul futuro del team e che ulteriori informazioni arriveranno la prossima settimana.

Già da mesi, Pitchford ha fatto presente che per il team ci sono tre strade possibili: restare con Embracer, vendere il team a qualcun altro oppure auto-finanziare l'acquisizione per tornare ad essere indipendente e sembra che una di queste ultime due sia la soluzione intrapresa dal team, in attesa di capire meglio di cosa si tratti.