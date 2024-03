Samsung Galaxy Z Fold 6 potrebbe fare a meno dell'alluminio per il telaio

Secondo @Tech_Reve, il nuovo pieghevole adotterà una cornice in titanio anziché l'alluminio del suo predecessore. L'adozione della medesima soluzione si è già vista con Galaxy S24 Ultra; si ipotizza inoltre che il design del modulo fotocamera di Fold 6 potrebbe essere un altro elemento in comune con il flagship di gennaio. Possibile anche l'inclusione di un sensore da 200 MP .

Emergono ancora nuove informazioni sul prossimo foldable di punta coreano: Samsung Galaxy Z Fold 6, previsto per il lancio insieme a Galaxy Z Flip 6 e tutta una pletora di nuovi dispositivi in estate, potrebbe vedere la struttura della scocca revisionata.

Senza badare a spese

I prossimi pieghevoli Samsung dovrebbero essere presentati al prossimo evento di luglio

Le voci di corridoio seguono una traccia già circolata lo scorso febbraio.

Il passaggio al titanio permetterebbe un telaio più leggero e resistente per il telefono, sebbene comporti allo stesso tempo costi maggiori.

Abbiamo già visto tuttavia Samsung percorrere questa strada con Galaxy S24 Ultra, il che dovrebbe dare speranza e scongiurare le ipotesi più estreme di aumento di prezzo.

Il titanio è stato già adottato da Apple in iPhone 15 Pro Max e pare essere elevato a status-symbol dei telefoni premium degli ultimi anni.

Allo stesso tempo, il leaker ha suggerito che una possibile uscita della versione a basso prezzo Galaxy Z Fold 6 FE potrebbe essere fissata per settembre, indicando che Samsung stia dando priorità alla serie principale nel breve temine.

Il modello economico potrebbe non includere il supporto alla S-Pen, ma non sono state escluse ipotesi di un telaio in titanio anche per esso.