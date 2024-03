Shadows of the Damned: Hella Remastered, il trailer del PAX East 2024

Shadows of the Damned: Hella Remastered è stato mostrato al PAX East 2024 con un nuovo trailer che presenta le caratteristiche della riedizione del titolo diretto da Suda51, pubblicato originariamente nel 2011 su PS3 e Xbox 360.

Annunciato lo scorso giugno, durante il pre-show del Devolver Digital Showcase, Shadows of the Damned Remastered potrà essere provato in anteprima dai visitatori dell'evento, grazie a una demo giocabile disponibile presso apposite postazioni.