Shadows of the Damned Remastered annunciato nel pre-show di Devolver Digital Showcase

Durante il pre-show di Devolver Digital Showcase, con una leggerezza che onestamente non ci saremmo aspettati, è stato annunciato che Shadows of the Damned Remastered è stato annunciato. L'editore ha mostrato un piccolo trailer del gioco e ha rimandato al 14 giugno per nuove informazioni, durante lo show di Grasshopper Manufacture.

Shadows of the Damned è un gioco per PS3 e Xbox 360 realizzato da Grasshopper Manufacture e pubblicato da Electronic Arts. SI tratta di un gioco d'azione in terza persona nel quale vestiamo i panni di Garcia Hotspur, un cacciatore di demoni messicano che raggiunge la City of the Damned per combattere il male e salvare il suo vero amore.

Shadows of the Damned Remastered era stato parte di un rumor in precedenza e ora è arrivata la conferma finale da parte del team di sviluppo. Diteci, siete felici per questo annuncio.