Star Trek: Infinite, Stellaris Nexus e Space Trash Scavenger annunciati da Paradox

Paradox Interactive era presente con diversi nuovi titoli alla Summer Games Fest 2023, in particolare con la presentazione di Star Trek: Infinite, Stellaris Nexus e Space Trash Scavenger.

Il primo è apparso particolarmente interessante: sviluppato da Nimble Giant Entertainment su licenza di Paramount, Star Trek: Infinite è stato presentato come un gioco di "grand strategy" ambientato ovviamente nel celebre universo fantascientifico della serie.

I giocatori sono chiamati a gestire un'intera flotta, scegliendo una delle quattro fazioni storiche: United Federation of Planets, Romulan Star Empire, Cardassian Union o Klingon Empire.

Ogni fazione si porta dietro le sue caratteristiche nel gioco, con particolari tratti, elementi di forza e debolezza, storie, quest e altro. Si tratta di gestire dunque la flotta e oltrepassare vari problemi e sfide poste dall'esplorazione dell'universo. L'uscita è prevista per questo autunno.

Stellaris Nexus è uno strategico 4X ambientato nel mondo di Stellaris, che avrà anche una demo giocabile a partire dal 19 giugno 2023 e verrà poi lanciato in accesso anticipato entro la fine del 2023. Dopo il periodo di dominio dell'Impero Tzynn, il potere del Nexus è rimasto vuoto, in attesa di un nuovo leader.

I giocatori devono allora cercare di espandere la propria influenza cambiando gli equilibri di potere nell'universo, fino ad arrivare al posto di massima rilevanza all'interno di questo, attraverso diverse strade. È possibile seguire la via della guerra o quella diplomazia, della politica o dell'economia, all'interno della struttura tipica del 4X.

Infine, Space Trash Scavenger è un survival con elementi builder incentrato sulla costruzione. Ci troviamo a lavorare per Scav-X, la compagnia più grande della galassia per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, e dobbiamo esplorare campi di asteroidi e varie altre aree alla ricerca di rifiuti ed eventuali risorse utili per costruire strutture con le quali esplorare lo spazio.