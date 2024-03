PS VR2, la produzione sarebbe in pausa e molte unità sarebbero invendute per Bloomberg

"Le vendite dell'accessorio indossabile per PlayStation 5, del valore di 550 dollari, sono rallentate progressivamente dal suo lancio e le scorte del dispositivo si stanno accumulando, secondo le fonti, che hanno chiesto di non essere nominate perché le informazioni non sono pubbliche. Sony ha prodotto oltre 2 milioni di unità del prodotto che è stato pubblicato nel febbraio dello scorso anno."

Mochizuki scrive, precisamente: "Sony Group Corp. ha messo in pausa la produzione del suo headset PSVR2 fino a quando non avrà smaltito un arretrato di unità invendute, secondo quanto riferito da persone che hanno familiarità con i suoi piani, alimentando i dubbi sul fascino dei gadget per la realtà virtuale."

PS VR2, già la fine?

Ovviamente quanto riportato non è un'informazione ufficiale, ma Bloomberg è una fonte credibile. Possiamo quindi supporre che in questo momento il desiderio dei giocatori per PS VR2 non sia affatto elevato?

Sony potrebbe spingere le vendite con un netto taglio di prezzo, ma la verità è che senza un parco titoli di primo livello molti non avranno grande interesse verso il visore. Per ora non ci sono molti titoli maggiori first party per la piattaforma (pensiamo a prodotti come Horizon Call of the Mountain) che, ricordiamo, non è nemmeno retrocompatibile e non può quindi avvantaggiarsi del vecchio catalogo.