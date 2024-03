Teen Titans: il cosplay di Raven di cassandracosplays è ancora più dark del solito

I Teen Titans sono una squadra di giovani eroi dal passato travagliato (e quali eroi non hanno un passato travagliato?) ma cercano sempre di fare il proprio meglio. La loro giovane età attira spesso la simpatia degli appassionati di fumetti e animazione, che riescono ad empatizzare molto di più rispetto a quanto sia possibile che certi eroi adulti troppo freddi e distanti. Anche il mondo del cosplay non può non amare i Teen Titans e ora possiamo ad esempio vedere il cosplay di Raven realizzato da cassandracosplays.

cassandracosplays ci propone un cosplay di Raven (o Corvina se preferiamo), che è ancora più dark rispetto al personaggio. Gli abiti indossati non sono quelli tipici dell'eroina oscura dei Teen Titan, ma questa versione originale ci permette di immaginare una versione più casual e mondana del personaggio.

Da notare inoltre come nell'ultima fotografia cassandracosplays abbia colorato in post-produzione il proprio cane di verde: chiaramente è un riferimento a Beast Boy, altro Teen Titan in grado di trasformarsi in qualsiasi animale, mantenendo però il colore verde.

Cosa ne pensate del cosplay di Raven realizzato da cassandracosplays?