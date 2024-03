Balatro, il nuovo aggiornamento risolve svariati bug

LocalThunk ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Balatro . Si tratta dell' update 1.03 che si occupa di risolvere vari problemi del gioco. Non introduce novità di contenuti.

La nostra recensione di Balatro

Nella nostra recensione di Balatro vi abbiamo spiegato che "Balatro è un roguelite ispirato al poker che non possiamo non consigliare agli amanti del genere. Denso di contenuti e sfide da completare, ha un gameplay dinamico, più strategico di quanto si potrebbe pensare per un gioco basato anche sulla fortuna e un'estetica piacevole, sebbene un po' ripetitiva. Di tanto in tanto la sfortuna ha la meglio e bisogna accettarlo, ma questo ci farà venir voglia di fare una partita in più."