Dragon's Dogma 2: giocatori in rivolta per le microtransazioni pay-to-win

C'è da dire che il titolo di Capcom sta avendo comunque un grosso successo , ma le critiche non discutono in realtà la qualità del gioco, quanto l'inopportunità di vendere oggetti pay-to-win al lancio .

Pay-to-win?

Dragon's Dogma 2 ha un problema di microtransazioni?

In effetti alcuni degli oggetti acquistabili sono quantomeno controversi e sembrano essere delle funzioni di gioco tagliate per essere vendute a parte. Al di là dei vari pacchetti di Cristalli della Faglia e dei Cuori di Drago, che a molti sono sembrati degli oggetti da gioco mobile, a infastidire sono stati in particolare alcuni bonus che danno dei vantaggi netti, come il DLC "Segnale di fumo attira-arpie - Attira i mostri alati" che permette di attirare per tre volte delle arpie da usare per volare, o il "Telecristallo", che consente di creare sostanzialmente una posizione per il viaggio rapido per tutto il party.

Peggio ancora però sono "Incenso dell'ambivalenza - Cambia personalità a una pedina" e "Arte della metamorfosi - Modifica un personaggio" che permettono di modificare personaggi e pedine. Senza è praticamente impossibile farlo e non esistono scappatoie da tentare per riuscirci (i personaggi sono salvati sui server di Capcom, non in locale).

Va detto inoltre che molti non hanno proprio gradito la presenza di più di 40€ di DLC al lancio per un gioco che ne costa 64,99.

Altri motivi delle recensioni negative sono la presenza di Denuvo, un classico su PC, e l'ottimizzazione, che sta creando non pochi problemi su diversi sistemi.

Per il resto vi rimandiamo alla nostra recensione per altri dettagli sul gioco.