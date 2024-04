Suicide Squad: Kill the Justice League, un cosplay di Joker da Alyson Tabbitha

Alyson Tabbitha ha messo a segno un'altra collaborazione ufficiale con Warner Bros., in questo caso uno splendido cosplay dedicato al Joker giovane e alternativo proveniente da uno degli Elseworlds introdotti da Rocksteady Studios nell'Arkhamverse.

Realizzato per celebrare il lancio della Stagione 1 di Suicide Squad: Kill the Justice League, il Joker creato da Alyson è anche stavolta un clamoroso esempio della bravura della modella americana, una vera e propria maga del makeup che riesce a "disegnarsi addosso" qualsiasi personaggio.

"Mi sono divertita un sacco a realizzare per intero questo cosplay, e sono molto orgogliosa di come siano venuti anche il trucco e la parrucca!", ha scritto Alyson nel suo post su Instagram. "È stato molto divertente anche entrare nel personaggio per il video, se non si fosse già capito. Spero di vedere altri cosplay di questo gioco!"