Suicide Squad: Kill the Justice League, disponibile l'aggiornamento della Stagione 1 con Joker

Come ci ricordano anche i canali ufficiali PlayStation, da oggi inizia la Stagione 1 di Suicide Squad: Kill The Justice League, che tra le varie novità introduce Joker come personaggio giocabile e quinto membro della sgangherata squadra suicida di Rocksteady.

Per sbloccare il personaggio sarà necessario raggiungere il rank 35 e completare la missione "Rescue the Joker?". Una volta fatto sarà possibile utilizzare in qualsiasi momento questa versione alternativa della storica nemesi di Batman.