Street Fighter 6: i 10 giocatori migliori al mondo

Con il debutto di Street Fighter 6 la scena competitiva dello storico titolo Capcom ha visto una fioritura non solo di pubblico, ma anche di talenti. Il quinto capitolo della serie non aveva una buona reputazione tra i professionisti di questo picchiaduro a causa delle sue meccaniche, reputate non all'altezza da molti, e del suo comparto online che rendeva difficilissimo l'allenamento ad alti livelli. Questi problemi sono stati risolti dal sesto capitolo grazie ai controlli moderni che facilitano l'apprendimento e l'esecuzione delle combo per i nuovi giocatori, cosa che ha reso il gioco non solo più accessibile, ma anche la scena competitiva molto più appetibile. Lo dimostrano la popolarità dell'ultimo campionato mondiale (la Capcom Cup), che ha raggiunto un picco di 311.000 spettatori contemporanei, e l'ultimo Red Bull Kumite (che abbiamo seguito di persona) la cui finale ha raggiunto i 108.000 spettatori simultanei. Alla luce di questi ultimi scontri, e tenendo conto anche delle loro carriere, abbiamo redatto una lista (che non vuole essere una classifica) dei migliori giocatori della scena competitiva attuale di Street Fighter 6 per facilitare ai novizi l'accesso a questo spettacolare ecosistema competitivo.

MenaRD MenaRD solleva il trofeo del Red Bull Kumite 2024 Vincitore del Red Bull Kumite 2024 grazie a Blanka, Saul Leonardo "MenaRD" Mena II è una vera e propria leggenda non solo nel suo Paese d'origine, la Repubblica Domenicana, ma in tutta la community di Street Fighter perché è l'unico giocatore al mondo ad aver vinto due mondiali, uno nel 2017 e l'altro nel 2023.

Uma Uma dopo aver vinto la Capcom Cup X Quello del taiwanese Wang "Uma" Yuan-hao è un nome che solo di recente è entrato nell'Olimpo di Street Fighter. Pur senza un lavoro e senza un'organizzazione a supportarlo, è riuscito a qualificarsi al mondiale 2024 vincendo diversi eventi offline. Arrivato da sfavorito assoluto, ha vinto partita dopo partita battendo avversari del calibro di Sayff, Rainpro, Kusanagi e Leshar quasi senza perdere un round. Arrivato in finale si è trovato davanti l'ostacolo più grande, il suo compagno di allenamenti Chris Wong, favorito per la vittoria. Uma, però, è riuscito a batterlo con la sua Juri vincendo così il titolo mondiale e diventando il primo giocatore a portare a casa un milione di dollari di montepremi in un singolo evento esportivo di picchiaduro.

Chris Wong Chris Wong è uno dei favoriti per il dominio del competitivo di Street Fighter 6 Salaryman per tanti anni, Wong "Chris Wong" Yuk-cheung ha sempre cercato di coniugare il suo desiderio di competere in Street Fighter con il suo lavoro. Dall'uscita di Street Fighter 6, però, è emerso come uno dei giocatori più bravi al mondo vincendo diversi eventi importanti e arrivando a un passo dal titolo mondiale nel 2024. Il suo Luke è una minaccia a ogni torneo e con la sua carriera, che ha Tokido come punto di riferimento, punta molto in alto.

Punk Punk è un'icona del competitivo americano di Street Fighter 6 Victor "Punk" Woodley è considerato uno dei migliori giocatori di Street Fighter statunitensi in circolazione grazie a tante finali vinte o sfiorate, sia alla Capcom Cup sia all'EVO, ma anche grazie a uno stile di gioco incredibilmente punitivo degli errori avversari. Per perfezionare la vostra Cammy guardatevi i suoi ultimi match al Kumite e vedrete come il suo controllo dello spazio è quasi sempre la chiave delle sue vittorie.

Big Bird Big Bird è la Marisa migliore di ogni lobby Vincitore dell'edizione 2023 del Kumite e dell'EVO, Adel "Big Bird" Anouche, ha portato quasi da solo Marisa ai più alti livelli del competitivo di Street Fighter 6. Originario dell'Algeria, ha uno stile decisamente aggressivo ed è uno dei giocatori che stanno crescendo con più costanza nel corso della loro carriera.

Gachikun Per studiare Rashid, non c'è maestro migliore di Gachikun Campione del mondo nel 2018 e terzo qualificato all'edizione 2024, Tsunehiro "Gachikun" Kanamori, nato a Hiroshima nel 1992, è il più talentuoso giocatore di Rashid in circolazione. Negli ultimi anni ha sviluppato una rivalità molto sportiva e divertente da guardare con Chris Wong, che ha raggiunto il suo punto d'apice alle semifinali dell'ultimo mondiale dove, tra lo stupore generale, il Luke dell'avversario ha prevalso.

Leshar É raro che un giocatore proveniente da un altro picchiaduro riesca a fare bene come Leshar nei primi mesi dal debutto Considerato uno dei migliori giocatori al mondo di King of Fighters XV, Leshar ha deciso di cambiare rotta con l'uscita di Street Fighter 6. Al suo debutto è rimasto imbattuto nel circuito CPT South Korea World Warrior, guadagnandosi una sponsorizzazione da DRX e un biglietto per la Capcom Cup 2024. Al mondiale ha scioccato la comunità occidentale dei picchiaduro sconfiggendo sia il campione in carica dell'EVO (Big Bird) sia quello della Capcom Cup (MenaRD) nella fase a gironi, prima di finire l'evento al 5° posto dopo aver perso contro Uma e Gachikun nella top 8. Lui è il giocatore da studiare se volete migliorare con Chun-Li.

NuckleDu Pochi giocatori sanno controllare bene lo spazio come NuckeDu Zoner provetto e maestro di Guile, Du "NuckleDu" Dang è stato campione del mondo nel 2016 ed è arrivato in semifinale al Red Bull Kumite del 2024 perdendo solo contro MenaRD in finale. Famoso per il suo stile di gioco "sporco" e ad alto rischio, NuckleDu è da considerarsi un veterano di Street Fighter che, però, ha ancora molti cazzotti in serbo per i suoi avversari.

iDom La rivalità tra iDom e Punk è un caposaldo della community dei picchiaduro americana Altro grande giocatore americano e campione del mondo nel 2019, Derek "iDom" Ruffin è un atleta da tenere d'occhio per il suo stile tenace e per la sua storica rivalità con Punk, a cui ha soffiato il titolo mondiale proprio nel 2019. Lui è tra i pochissimi che scelgono di portare Manon a livelli così alti, quindi, se volete migliorare con la ballerina francese, il nostro consiglio è di studiare le sue mosse.

Tokido Tokido è uno dei più grandi giocatori di picchiaduro di tutti i tempi Se c'è un nome che non ha bisogno di presentazioni nel mondo dei picchiaduro è quello di Hajime "Tokido" Taniguchi, classe 1985. Sul suo curriculum ci sono ben 25 piazzamenti nella top 8 dell'EVO nei franchise di Street Fighter, King of Fighters, Tekken, BlazBlue, Guilty Gear, Capcom vs SNK, Virtua Fighter, Soul Calibur, Persona 4 Arena e Marvel vs Capcom. Essendo una delle cinque divinità giapponesi dei giochi di combattimento (insieme a Daigo, Sako, Haitani e Kuki) e avendo raggiunto un certo grado di successo in quasi tutti i giochi a cui si è dedicato, Tokido è considerato uno dei più grandi giocatori di picchiaduro di tutti i tempi. Al suo ultimo Kumite non è andato benissimo, ma in un'intervista post partita ha detto, con la voce di Arnold Schwarzenegger, "I'll be back", riferendosi all'imminente ritorno di Akuma (il personaggio con cui ha avuto più successo in passato) in Street Fighter 6.