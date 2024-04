PlayStation: Hiroki Totoki da oggi è il CEO ad interim, subentra a Jim Ryan

"Totoki lavorerà a stretto contatto con il chairman e CEO di Sony Group Corporation, Kenichiro Yoshida, e con il team di gestione di SIE per contribuire a definire il prossimo capitolo del futuro di PlayStation , compresa la successione al ruolo di CEO di SIE', recita il comunicato diramato da Sony in occasione dell'annuncio del cambio ai vertici di PlayStation."

Totoki ricoprirà questa carica per un massimo di un anno , guidando provvisoriamente il settore gaming, mentre la compagnia cerca la persona più adatta a prendere le redini del futuro di Sony Interactive Entertainment dopo le dimissioni di Jim Ryan, il precedente CEO, che ha lasciato l'azienda il 29 marzo scorso .

Il futuro di PlayStation

PS5 "Slim" Standard e Digital

Nonostante l'incarico di CEO ad interim sia iniziato ufficialmente solo oggi, Totoki ha già visitato i vari team di PlayStation Studios nei mesi scorsi e ha già condiviso la sua visione sulla strategia che la compagnia dovrebbe adottare nel settore videoludico.

Come forse ricorderete, lo scorso febbraio, in una sessione di Q&A con gli investitori, Totoki ha affermato che PlayStation deve essere 'aggressiva' nel migliorare i profitti, un obiettivo che, secondo lui, si può in parte raggiungere con un maggiore focus sulla pubblicazione dei giochi dei team interni su PC.

"Se si dispone di contenuti first-party molto forti, che vengono lanciati non solo sulle nostre console ma anche su altre piattaforme come il PC, questo approccio multipiattaforma potrebbe far crescere tali produzioni e contribuire ad aumentare i profitti."

"Vogliamo lavorare in questa direzione. Personalmente, credo che ci siano delle opportunità per migliorare i margini e vorrei perseguire un approccio aggressivo al fine di potenziare le nostre performance sotto questo aspetto."