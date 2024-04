Instagram sperimenta la nuova frontiera dei Reel: ecco cos'è Blend

Alessandro Paluzzi, rinomato esperto di reverse engineering capace di individuare in anticipo le caratteristiche dei social media in fase di sviluppo, ha condiviso uno screenshot su X che anticipa l'arrivo su Instagram di Blend.

L'innovativa funzionalità viene descritta dalla stessa azienda come in grado di offrire "raccomandazioni di Reels basate sui Reels condivisi e sugli interessi degli utenti".

Da quello che è possibile dedurre, invitando un amico a partecipare a un "Blend", Instagram creerebbe un feed personalizzato di Reel pensati per entrambi i partecipanti.

In questa veste, Blend sembrerebbe richiamare la caratteristica di Spotify, introdotta nel 2021, che permette a due persone di unire le loro canzoni preferite in una playlist condivisa.