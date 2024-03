TikTok: il divieto negli Stati Uniti torna sul tavolo: unica soluzione la separazione da ByteDance

Il divieto di TikTok negli Stati Uniti è tornato all'ordine del giorno dopo che la Camera ha votato a favore di una misura che potrebbe rendere questo scenario una realtà, a meno che l'app non si separi dalla società madre cinese ByteDance. Il disegno di legge è stato approvato con una schiacciante maggioranza , ma il percorso verso l'attuazione è ancora lungo e disseminato di dibattiti infuocati tra sicurezza nazionale e libertà di espressione.

I sostenitori della legge sottolineano le preoccupazioni per la sicurezza nazionale , temendo che TikTok possa essere utilizzato come strumento per la raccolta di dati sensibili dagli utenti americani. Ritengono che la separazione da ByteDance sia essenziale per proteggere gli interessi nazionali e garantire la sicurezza delle informazioni degli utenti.

Il prossimo passo per il disegno di legge è il Senato, dove affronterà una battaglia ancora più ardua. Tuttavia, il presidente Joe Biden ha già dichiarato la sua intenzione di firmare la legge se verrà approvata . Ciò segna un chiaro sostegno alla mossa della Camera e potrebbe indirizzare ulteriormente il dibattito sul futuro di TikTok negli Stati Uniti.

La Camera ha votato a favore di un disegno di legge che richiederebbe a TikTok di separarsi dalla sua casa madre cinese , ByteDance, o affrontare il divieto negli Stati Uniti. La mossa riflette le preoccupazioni per la sicurezza nazionale, con il timore che la legislazione cinese possa costringere ByteDance a consegnare dati sensibili degli utenti statunitensi. Nonostante le rassicurazioni da parte di TikTok, i legislatori americani sembrano determinati a imporre una divisione netta tra l'app e la sua società madre.

Oppure è un attacco alla libertà di espressione?

Il CEO di TikTOk, Shou Zi Chew

D'altra parte, gli oppositori della legge vedono questa mossa come un attacco alla libertà di espressione. Organizzazioni per i diritti civili come l'ACLU e alcuni politici temono che il divieto possa costituire una violazione dei diritti costituzionali. C'è preoccupazione che una legislazione così ampia possa mettere a rischio la libertà di espressione online.

Il dibattito in Aula è stato acceso, con i legislatori che hanno argomentato con ardore sia a favore che contro la legislazione. Alcuni sostengono che il disegno di legge non sia un divieto totale, ma piuttosto un incentivo per forzare la separazione tra TikTok e ByteDance. Tuttavia, gli oppositori avvertono che la legge potrebbe avere conseguenze negative sulla libertà di espressione e sul potere del governo sui media sociali.

Ora la palla passa al Senato, ma salvo colpi di scena dell'ultimo secondo, l'andamento di questo disegno di legge sembra essere ben delineato.